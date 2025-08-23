Advertisement

لبنان

بيان لقوى الأمن.. هذا ما سيشهده طريق المتن السريع غداً

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1408097-638915509551650194.jpg
Doc-P-1408097-638915509551650194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 24-8-2025 سيقام “سباق كأس الأخوين زادوريان لسنة 2025 للدرّاجات الهوائية“، وذلك على طريق المتن السريع بين منطقتَي نهر الموت وبعبدات (خطّ الوصول مفرق برمّانا).
Advertisement

لذلك سيتمّ إقفال المسار اعتبارًا من الساعة 7.30 من التاريخ المذكور وحتّى انتهاء السباق.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
غداً.. هذا ما سيشهده طريق المطار
lebanon 24
23/08/2025 21:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً.. هذا ما سيشهده نفق المطار
lebanon 24
23/08/2025 21:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للسائقين... هذا ما يشهده طريق الحدث
lebanon 24
23/08/2025 21:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... هذا ما يشهده طريق المطار القديم
lebanon 24
23/08/2025 21:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24