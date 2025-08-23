قائد الجيش قدّم التعازي لعائلتَيّ عسكريَّين استُشهدا جراء انفجار مخزن أسلحة في الجنوب

Advertisement

قدم العماد التعازي لعائلتَي عسكريَّين شهيدَين في بلدتَي حي الفيكاني - ، ومجدلون - . وكان العسكريان قد استُشهدا جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - الجنوب.خلال تقديم التعازي، أشاد قائد الجيش بمهنية الشهيدَين ومناقبيتهما وانضباطهما، واستعدادهما للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أن عناصر ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة الوطن، لا سيما في الجنوب حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطارًا متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب العدو .من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل الصبر والعزيمة لدى عائلات ، وتقديمها خيرة أبنائها لينضموا إلى الجيش دفاعًا عن .وقال: "إن الجيش هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأول بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، وإن صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن."كما أشار إلى أن القيادة تفتخر بشهدائها وتعتز بهم، وتبقى وفية لعائلاتهم، لافتًا إلى أن الجيش سوف يواصل تحمُّل مسؤولياته مهما بلغت الصعوبات.