Advertisement

لبنان

بعد توافر معلومات بشأنه... توقيف برازيلي في مطار بيروت وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1408118-638915553455864142.jpg
Doc-P-1408118-638915553455864142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية للحدّ من انتشار هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement

بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو:

أ. ز. (مواليد عام 1983، برازيلي)
بمحاولة تهريب موادّ مخدّرة إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، قادمًا من البرازيل على متن الخطوط الجوّية القطرية، ومتوقّع وصوله في التاريخ المذكور.

بعد التنسيق مع قيادة سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العاّمة وجمارك المطار، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أيّ موادّ ممنوعة.

باستماعه، اعترف بابتلاع كمّية من كبسولات الكوكايين، ثمّ تبيّن لاحقًا أنّ عددها يبلغ /133/ كبسولة بوزن إجمالي حوالى /1,800/ غ.

لا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختصّ.
 
مواضيع ذات صلة
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
lebanon 24
23/08/2025 21:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن
lebanon 24
23/08/2025 21:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ
lebanon 24
23/08/2025 21:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن مطار بيروت... إليكم ما قِيلَ بشأن عمله بعد الحرب
lebanon 24
23/08/2025 21:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24