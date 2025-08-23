Advertisement

لبنان

عيسى الخوري: كلّ الشكر لفوج إطفاء بيروت على شجاعته وسرعته

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:55
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري في منصة "إكس": "اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء بيروت. وصلوا بعد عشر دقائق وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب. أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ميشال المر، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم لحماية الناس وصون السلامة العامة." وختم: "مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.الله يحميكن".
