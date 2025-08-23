عيسى الخوري: كلّ الشكر لفوج إطفاء بيروت على شجاعته وسرعته

كتب في منصة "إكس": "اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء . وصلوا بعد وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب. أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم لحماية الناس وصون السلامة العامة." وختم: "مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.الله يحميكن".

