العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية

أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار
الإفتاء الجعفري في صور، أن "خطاب القيادات الروحية يجب أن يكون خطابا جامعا"، بحضور كل من: مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله
، رئيس اتحاد
بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق والقيادي في حركة "أمل" عادل عون، مدير فرع صور في الجامعة
الإسلامية الدكتور غسان جابر والمسؤول الثقافي لجبل عامل في حركة "أمل" الشيخ ربيع قبيسي وعددا من القيادات الروحية والأهلية.
وشدد العلامة عبدالله على
أن "دعم الجيش اللبناني
واجب وطني من أجل بسط الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية
"، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة الأساسية لصون وحدة البلاد وحماية سيادتها"، داعيا في الوقت نفسه إلى "إبعادها عن التجاذبات السياسية".
ودعا الحكومة إلى الالتزام بالسيادة الوطنية بما يحفظ لبنان
من أي اعتداء ويؤمن طرد المحتل من أرضنا، والاهتمام بملف النازحين
عبر توفير الحياة الكريمة لهم، وتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري بهذا الخصوص.
كما شدد العلامة عبدالله على "ضرورة احترام اللبنانيين لأدبيات الخطاب السياسي لتعزيز الوحدة الوطنية وتجنب الانقسام، مذكرا بكلام الإمام المغيب السيد موسى الصدر
الذي اعتبر أن السلم الأهلي هو أفضل وجوه مواجهة الحرب مع إسرائيل
".