Advertisement

لبنان

نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1408142-638915601290268148.png
Doc-P-1408142-638915601290268148.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت الهيئات النسائية في "حزب الله"، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، معرض وسمبوزيوم "آثار الشهداء" في ساحة جبانة شهداء بريتال، تحت عنوان: "في حضرة الأثر"،  بمشاركة كوكبة من الفنانات التشكيليات، وحضور فاعليات سياسية ودينية واجتماعية.
Advertisement

وتضمن المعرض مقتنيات وملابس شخصية من آثار الشهداء، إلى جانب أعمال فنية جسّدت معاني التضحية والفداء.

المقداد 

ورأى النائب المقداد أنّ "الشهادة هي أسمى مراتب العطاء، والشهداء منحونا القوة والكرامة، وعلينا أن نصون دماءهم ووصاياهم"، مشدداً على أنّ "سلاح المقاومة لن يُسلَّم، وهو ضمانة لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي وكل محاولات النيل من دوره ومكانته لن تفلح".

وأشار إلى أنّ "الإمام موسى الصدر أطلق شرارة مسيرة الشهداء من عين البنية، في وقت كان لبنان مستباحًا بلا دولة ولا جيش، فكانت المقاومة ضرورة تاريخية لحماية الوطن". 

وأضاف: "أرضنا كربلائية، والمقاومة باقية ما دام الاحتلال قائماً، ومن يراهن على تسليم السلاح فهو يفرّط بكرامته ووجوده".

ووجّه رسالة إلى "شركاء الداخل"، قائلاً: "أزيلوا من نفوسكم مسألة السلاح، وابدأوا بإخراج إسرائيل من أرضنا المحتلة وتحرير أسرانا، بعدها يمكن النقاش".

وأكد أنّ "الجيش اللبناني يحظى بالاحترام، لكن يُمنع عنه امتلاك السلاح النوعي لحماية الوطن".

وختم المقداد: "غزة اليوم تعاني المجاعة، وقد ارتقى فيها أكثر من 60 ألف شهيد تحت غطاء الحماية الدولية المزعومة، فيما لبنان ما زال مهدداً والعدو لم يخرج من أرضنا المحتلة ويواصل العدوان".

بدورها، شددت الدكتورة نوال الحاج دياب باسم الهيئات النسائية، على "أهمية المعرض الذي يحمل آثار الشهداء وأعز ما تركوه، ليبقى رمزاً خالداً لتضحياتهم في وجدان الأجيال الحالية والقادمة".
مواضيع ذات صلة
نائب "حزب الله": لا يمكن لأحد أن ينتزع منا سلاح المقاومة!
lebanon 24
23/08/2025 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!
lebanon 24
23/08/2025 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" في فيديو جديد: "لن نُسلّمَ السلاح"
lebanon 24
23/08/2025 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم حسم النقاش: "حزب الله" لن يسلم سلاحه
lebanon 24
23/08/2025 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24