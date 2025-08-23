الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة

Advertisement

أقامت اخوية قلب يسوع – حدث الجبة عشاءها التكريمي الخيري بمناسبة اليوبيل الماسي لتأسيس الاخوية، برعاية البطريرك الماروني وحضوره، وحضور النائب السابق جوزيف اسحاق ممثلا النائبة ستريدا جعجع، حنا طوق ممثلا النائب وليام طوق، نتالي غجر ممثلة النائب اديب عبد المسيح، المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار، رئيس رابطة المخاتير الكسي فارس، رئيس بلدية حدث الجبة سيمون عبد المسيح والرئيسين السابقين نوفل الشدراوي وجورج شدراوي، المونسينيور جوزيف صفير وكاهني الرعية الخوري حبيب صعب والخوري فريد صعب ورؤساء جمعيات واخويات وكشاف وحشد من ابناء البلدة والجوار المقيمين والمغتربين .استقبل البطريرك والمطارنة عند مدخل مطعم الحورة على وقع موسيقى فرقة مار دانيال ونحر الخراف واطلاق الاسهم النارية. وبعد النشيد الوطني ونشيد حدث الجبة ، القى الخوري فريد صعب كلمة شكر للراعي رعايته ومشاركته ابناء حدث الجبة فرح المناسبة وقال: "باسم قلب كل حدثي وباسم قلب يسوع واخويته نرحب بكم . صاحب الغبطة اسمح لي قبل كلمتي ان استذكر معكم كلام غبطة ابينا المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير"بكركي من عركة لعركة ،لا زيتا ولا نورا شَح كلن عم يحكو وحدا بكركي بتحكي صح" ونحن سيدنا في هذه المرحلة الاخيرة والتي ندرك فيها ان صوتك صوت السما ليس فقط للموارنة بل كل نقول لكل لسان يحاول التطاول عليك نقول له ونكرر"وحدا بكركي بتحكي صح"،لاجل كل لبناني وكل وكل انسان متمسك بارضه ونحن اولاد حدث الجبة ابناء بكركي سنستمر بتأكيد هذا القول".أضاف: "مناسبتنا اليوم تميزت بحضوركم ومباركتكم واصبح يوبيلنا الماسي صندوق مجوهرات لذا اصرينا مع اخويتنا في يوبيلها الماسي وبحضور كل اهل الرعية من رئيس البلدية الى كاهن الرعية والمونسنيور جوزيف صفير الذي منحته الرتبة الجديدة. حدث الجبة التي اعطت لبنان والكنيسة احلى ما لديها ونحن قررنا ان نقدم للرب اجمل ما لدينا ،باسم كل الرعية بلدية ومخاتير وكل الموجودين من جمعيات وكشاف وشبيبة وفرسان وطلائع واعضاء النادي والفرقة الموسيقية بقيادة الاستاذ دانيال الشعار وكبار اعضاء الاخوية الذين كانوا من المؤسسين نقول لك من القلب حضورك هو حضور قلب يسوع بيننا انت واصحاب السيادة والسعادة وكل الذين شرفونا من قريب او من بعيد".وختم: "اخوية قلب يسوع ليست مجرد اخوية عابرة فعندما كانت الدولة بمؤسساتها غائبة كانت الاخوية بلدية في قلب حدث الجبة ودولة حدث الجبة ومؤسسة حدث الجبة لدرجة انه مع اخوية قلب يسوع ومع ابونا حبيب كانت اول قاعة في رعايا قرى لبنان قاعة مار دانيال في حدث الجبة واول جمعية لدفن الموتى كانت جمعية مار دانيال لذلك نؤكد ان هذا الاحتفال بامتياز وبحضوركم بات يفوق مجوهرات الدنيا باكملها" .وألقى رئيس الاخوية مأمور نفوس بشري جان ايليا كلمة رحب فيها بالبطريرك والحضور وتحدث عن تاريخ نشأة الاخوية منذ العام 1950، وأكد ان "الاخوية في كل فرد منها تجسد التواضع في سر الخدمة الصامتة والمحبة والشهادة الحية في قلب المجتمع الريفي المتجذر بالايمان". وقال: "لأن الوفاء من شيم الكبار نخص هذا اليوم لتكريم عدد من وجوه الاخوية ،من مؤسسين واعضاء قدامى ،رجالا ونساء حملوا شعلة الايمان يوما بعد يوم دون ضجيج ودون كلل ونقدم لهم عربون تقدير صغير على تعب كبير وعلى قلب محب يشابه قلب يسوع . ايها الحضور الاحبة إن اليوبيل لا يعني فقط ان ننظر الى الوراء بفخر بل ان نتطلع الى الامام برجاء ،ان نبني على صخر الماضي بيت فنحن مدعوون اليوم اكثر من اي وقت مضى ان نكون الخميرة في العجين ،ملحا للارض ونورا للعالم في زمن غارق في الظلام والتيه فلنصغ معا لقلب يسوع الوديع ولنجدد بأن نحب كما احب وان نخدم كما خدم وان نغفر كما غفر وان نبقى شهودا على حضور الله الحي في قلب قريتنا" .وختم شاكرا البطريرك والمطارنة وكل الفعاليات والحضور وكل من حضَر وساعد وساهم في احياء الاحتفال وكل من سيكمل المسيرة بايمان ورجاء ومحبة .الراعيوألقى الراعي كلمة قال فيها: "اليوم الفرحة كبيرة جدا بيوبيلكم الماسي 75 سنة من الصلاة والالتزام بايمان وانا معكم بالمناسبة اتذكر كل الذين غادرونا ونصلي لراحة انفسهم وتاليا الذين هم اليوم احياء بيننا نتمنى لهم يوبيلا مباركا. ما من شيء أجمل من ان تستمر اخوياتنا في عطاءاتها لسنوات طويلة بارادة ربنا. احييكم واهنئكم لأن العناية الالهية شاءت ان تكونوا اليوم هنا رجالا ونساء رغم ان خوية قلب يسوع عادة للرجال لكن ما نراه اليوم من اروع ما يمكن".وتوجه بالتهنئة الى المونسنيور جوزيف صفير الذي نال الرتبة بكل ثقة "وانا واصحاب السيادة المطارنة نعتبر انفسنا من ابناء حدث الجبة اقول مبروك على اليوبيل الماسي واشكر معكم قلب يسوع الذي ينبض من خلال قلوبكم ومن خلال محبتكم وكرمكم وسخائكم وتكريم قلب يسوع هو تكريم ليسوع بكليته لأن القلب هو كل كل يسوع الحب، يسوع الرحمة، يسوع المحبة، ويسوع العطاء، أحيي الاخوية وكل الرعية والكهنة وكل فرد منكم ونأمل ان تكملوا المسيرة نحو يوبيل المئة سنة بخير. تمنياتي لكم ان تكونوا دائما بفرح وبإيمان يوبيل مبارك واعياد مباركة".بعد ذلك سلم البطريرك والمطارنة دروع التقدير للمكرمين الذين واكبوا عمل الاخوية ،دانيال انطونيوس صفير، جوزيف دانيال صعب، اميل يوسف دموس، جورجيت بشارة زغيب، جميل الياس صعب، دانيال باخوس دياب، لابا ضاهر ، سعيد مسعد الغصين، انطوانيت حيدر، انطونيوس رزق، ابتسام ايليا. وباسم كل ابناء الحدث تم تسليم درعين تكريميين للمونسنيور جوزيف صفير وللخوري حبيب صعب. وبمناسبة سيامته كاهنا تم تقديم درع تكريمية للخوري فريد صعب كما قدم اعضاء الاخوية للبطريرك الراعي والمطران نفاع تمثال الراعي الصالح لوضعه في كنيسة الصرح.بعدها شارك البطريرك والمطران نفاع ورئيسا البلدية والاخوية والكهنة في قطع قالب الحلوى بالمناسبة.