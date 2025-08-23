وزير الصحة: يدنا ممدودة للجميع ولكن لا نقبل التهميش

Advertisement

رعى العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الاحتفال الذي اقامته مؤسسة الدكتور رضا للتنمية الفكرية والاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية عربصاليم، لاطلاق النشاط الصحي المجاني بعنوان "من نبض الناس: عربصاليم تنبض بالصحة"، وذلك في مركز الخدمات الانمائية.حضر الاحتفال الى الوزير ناصر الدين، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، النائب ناصر جابر ، ممثل النائب هاني قبيسي رئيس بلدية عربصاليم المهندس ، محافظ النبطية الدكتورة هويدا ، المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط، مسؤول قطاع اقليم التفاح في " " الشيخ وسام سعادة، امام بلدة عربصاليم الشيخ مصطفى مغنية، مسؤول الصحة المركزي في الحركة الدكتور زكريا توبة، المستشار الاعلامي لوزير الصحة رضا الموسوي، وشخصيات واهال من البلدة.بعد النشيد الوطني افتتاحا، وكلمة تعريف من محمد نظر، القى مدير مركز الخدمات الانمائية في وزارة الشؤون الاجتماعية في عربصاليم الدكتور مالك سعادة كلمة اعلن فيها "اننا نمد يد الشراكة لكل المؤسسات البلدية والاهلية والفاعليات لاننا نؤمن ان التنمية الحقيقية لا تتحقق الا بالتعاون، ولا تترسخ الا بالتكامل بين بعضها البعض".وقدم للوزير ناصر الدين هدية عبارة عن جذع شجرة زبتون من ارض عربصاليم.حسنوالقى رئيس بلدية عربصاليم كلمة اعلن فيها "اننا في المجلس البلدي وضعنا رؤية تحاكي تحديات المرحلة الصعبة التي نعيشها، تحاكي واقع الظروف الاقتصادية والامنية المريرة، وتحاكي المخططات التي يراد منها اقصاء هذا المجتمع المقاوم، هذا المجتمع الرافض للاستسلام وللضعف والخنوع"، معتبرا ما نقوم به اليوم "هو بداية متقدمة ورائدة في ظل غياب الدولة وتلكؤها عن القيام بواجباتها ، ونرى المجتمع المدني والاهالي يعوضون عن هذا الغياب بمبادرات رائدة وناجحة".سعادةوكانت كلمة لرئيس مجلس ادارة مؤسسة الدكتور رضا سعادة للتنمية الفكرية والاجتماعية الدكتور محمد سعادةً اعلن فيها "اننا اردنا ان يكون هذا النشاط الصحي المجاني الممتد على مدار ثلاثة ايام بمثابة مساهمة متواضعة في التخفيف من الاعباء الصحية والمعيشية عن اهلنا، وان ما نقدمه هنا من معاينات وفحوصات وادوية وارشادات توعوية ليست الا ترجمة عملية لشعارنا : خدمة الانسان اولا".وتوجه بالشكر الى وزير الصحة لرعايته هذا اليوم الصحي المجاني، معتبرا ان "الدولة لا تزال الى جانب اهلها، ووزارة الصحة تقف سندا لكل المبادرات التي تسعى لخدمة الناس، وان مؤسسة الدكتور رضا سعادة وهي تخطو خطوتها الاولى تعاهدكم ان تكون الى جانبكم ، فكرا، وصحة، وتربية وثقافة نؤمن ان المجتمعات لا تنهض الا بوعيها ولا تصمد الا بتماسكها ولا تزهر الا برعاية انسانها".ناصر الدينثم القى راعي الاحتفال الوزير ناصر الدين كلمة قال فيها: "تشرفت اليوم بزيارتي الى هذه البلدة والغالية، بهذه الزيارة تحت عنوان رعاية ولكن هي تحت اطار اخوي، وتحت عنوان شجرة الزيتون التي صمدت رغم العدوان والدمار واصبحت تحفة فنية تُهدى، تحت عنوان الشهادة والدماء التي جبلت هذا التراب، تراب الجنوب الغالي، نعم انا وزير الصحة، ولكن افتخر بانتمائي لهذه البيئة المناضلة، هذه البيئة المضحية عبر التاريخ وعبر الازمان، عبر صور اصبحنا نضعها على البزات ولكن هي دائما في القلوب وفي الوجدان".وقال: "اشكر اهلي في عربصاليم على شرف رعايتي لهذا الاحتفال، واليوم الصحي المجاني في عربصاليم له رمزية في غياب واهمال وفقر وضعف وحرمان، نرى المجتمع المدني والمجتمع يقف يدا بيد الى جانب الدولة، التي عليها ايضا ان تقوم بواجباتها ونحن كوزارة للصحة نحمل المزيد من المسؤولية وهنا يكون دورنا الاساسي فالمبادرات مهمة كثيرا، ولكن الاستدامة اهم ، والاستمرارية اهم ولذلك تعاهدنا على ترخيص مستوصف لبلدة عربصاليم وبعدها سيكون هناك رعاية صحية اولية ليخدم عربصاليم والجوار".واضاف: "هذه البلدة، كما اهلها وناسها، مثل عنفوان اهل الجنوب وصمودهم، تستمر بجذورها العصية على الحروب، بوجود الدولة الحامية والدولة التي ترعى كل ابنائها والدولة التي تؤمن الحماية لكل ابنائها، ونحن جميعا لنا في الارزة، ونحن جميعنا لنا في ، ونحن جميعنا وطنيين ، لا نشكك بأحد ولا نخون بأحد ولكن لا نقبل التهميش وان شاء الله نحن في صلب هذا القرار وان شاء الله يكون قرارا جامعا حاميا، يحمي هذا الوطن، يحمي ابناءه كلهم ويؤمن السلامة التي نراها على كل المستويات الامنية والصحية والسياسية والاجتماعية والفكرية والخدماتية ، كلها ونحن اكيد الشركاء والاساسيين ويدنا ممدودة للجميع، وباذن الله وببركة دماء شهداء عربصاليم وببركة دماء شهداء الجنوب تستمر هذه المناطق بالانتاج ، تبقى وتبقى وتبقى".ثم قدم الدكتور سعادة درعا تقديرية للوزير ناصر الدين، وكانت جولة للوزير ناصر الدين والحضور في اقسام المركز ومتابعة اليوم الصحي المجاني.