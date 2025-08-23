"اليونيفيل" افتتحت عيادة في عين إبل

Advertisement

افتتحت "اليونيفيل"، بالتعاون مع الوحدة ، عيادة جديدة في قرية التابعة لبلدية ، في حضور شخصيات مدنية ودينية في البلدة.وأكد قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي في كلمته، أن "الرعاية الصحية اليوم قطاع أساسي للاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها. ومستقبل واقع تسعى اليونيفيل لتحقيقه يومًا بعد يوم".وشكر رئيس البلدية ، في كلمة، "اليونيفيل والوحدة الإيطالية على تواجدهما الدائم". كما شكر المطران شربل اليونيفيل على "قيمة الأمل في هذه المرحلة العصيبة".