لبنان

الخير في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى: ستبقى وصمة عار في جبين المجرمين

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:01
Doc-P-1408167-638915653762618990.png
Doc-P-1408167-638915653762618990.png photos 0
أكّد النائب أحمد الخير، في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، أنّ "هذه الجريمة ستبقى وصمة عار في جبين المجرمين". 
وقال الخير في بيان: "الرحمة للشهداء، والعهد أن تبقى طرابلس عصية على الإرهاب، مدينةً للحياة والسلام والتقوى، وأن تتحقق العدالة مهما طال الزمن" .
