الخير في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى: ستبقى وصمة عار في جبين المجرمين

Advertisement

أكّد النائب ، في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى في ، أنّ "هذه الجريمة ستبقى وصمة عار في جبين المجرمين".وقال الخير في بيان: " للشهداء، والعهد أن تبقى طرابلس عصية على الإرهاب، مدينةً للحياة والسلام والتقوى، وأن تتحقق العدالة مهما طال الزمن" .