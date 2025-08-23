بشرى عن الكهرباء.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة

أعلن لوزير الطاقة جو الصّدي أنه "رست عصر اليوم في المياه الاقليمية اول ناقلة نفط من ضمن عرض الشقيقة الذي ينص على تزويد بكمية 132 ألف طن متري من أويل لزوم إنتاج معامل ".

Advertisement

وذكر الصدي أن "66 ألف طن من هذه الناقلة ستكون هبة، ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض".