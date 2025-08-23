Advertisement

لبنان

بشرى عن الكهرباء.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة

Lebanon 24
23-08-2025 | 11:49
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصّدي أنه "رست عصر اليوم في المياه الاقليمية اللبنانية اول ناقلة نفط من ضمن عرض دولة الكويت الشقيقة الذي ينص على تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان".
وذكر الصدي أن "66 ألف طن من هذه الناقلة ستكون هبة، ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض".
وأوضح الصدي أنه "سيتم تسديد ثمن النفط الكويتي من جباية مؤسسة كهرباء لبنان"، وأضاف: "إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة الكويت على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت  التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف".
 
 
