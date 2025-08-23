Advertisement

لبنان

في الضاحية.. رجلٌ يُطلق النار على نفسه!

Lebanon 24
23-08-2025 | 11:48
أقدم رجلٌ في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، على محاولة الإنتحار داخل أحد المباني.
وذكرت المعلومات أنّ الرجل استخدم مسدساً حربياً حيث أطلق النار باتجاه رأسه ليُصاب بجروح خطيرة.

تابع
