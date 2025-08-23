في الضاحية.. رجلٌ يُطلق النار على نفسه!

أقدم رجلٌ في بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، على محاولة الإنتحار داخل أحد المباني.

وذكرت المعلومات أنّ الرجل استخدم مسدساً حربياً حيث أطلق النار باتجاه رأسه ليُصاب بجروح خطيرة.

