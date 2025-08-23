تصريح جديد لرئيس الجمهورية.. هذا ما قاله عن الجنوب وإسرائيل

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام عضو الكونغرس الأميركي دارين ، أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً.

Advertisement



وشدّد على أنّ بانتظار ما سيحمله المبعوث الأميركي توماس برّاك والموفدة السابقة من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات، مؤكداً أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب.