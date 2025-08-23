Advertisement

لبنان

تصريح جديد لرئيس الجمهورية.. هذا ما قاله عن الجنوب وإسرائيل

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1408203-638915757876561218.jpg
Doc-P-1408203-638915757876561218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود، أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً. 
Advertisement
 

وشدّد الرئيس عون على أنّ لبنان بانتظار ما سيحمله المبعوث الأميركي توماس برّاك والموفدة السابقة مورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات، مؤكداً أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب. 
 

من جهته، هنأ لحود الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً جهوزية الإدارة الأميركية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
 
 
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. هذا ما قاله وزير الداخلية اليوم
lebanon 24
24/08/2025 01:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية عن السلام بين سوريا وإسرائيل
lebanon 24
24/08/2025 01:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر تصريح له.. هذا ما قاله نتنياهو عن لبنان
lebanon 24
24/08/2025 01:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عن توسعة مطمر الجديدة... هذا ما قاله كنعان
lebanon 24
24/08/2025 01:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:49 | 2025-08-23
15:56 | 2025-08-23
15:46 | 2025-08-23
15:12 | 2025-08-23
14:44 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24