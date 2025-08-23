Advertisement

لبنان

أفرام: مشروع توسيع أوتستراد جونية خطوة ضرورية

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:12
أكد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة أفرام أنَّ "مشروع توسيع أوتستراد جونية يمثل خطوة ضرورية".
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال أفرام: "بعد سنوات من التجميد وتدخّل بعض الفاعليّات السيّاسية آنذاك لإيقافه، رغم دفع بدلات الاستملاك، يعود مشروع توسعة أوتوستراد جونية إلى الواجهة. كلّ الشكر للعهد الجديد ومعالي وزير الأشغال على متابعة مطلبنا المُلحّ لمعالجة أزمة يوميّة يعاني منها الناس، وطرحه مجدّداً هذا المشروع للتنفيذ. ربما ‏الحلّ غير مثاليّ فهو متأخّر 9 سنوات، لكنّه خطوة ضروريّة أفضل من لا شيء".
