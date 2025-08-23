Advertisement

لبنان

"مقترح للحل".. ماذا تبلغ بري من مسؤول أمني بارز؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:40
ذكرت مصادر صحفية، اليوم السبت، أنّ مسؤولاً أمنياً بارزاً طرح مخرجاً للأزمة القائمة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و "حزب الله".
وقالت المعلومات أن الطرح يقوم على أن يُقدّم الجيش خطته لمجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح هذا الشهر من دون تحديد مُهلة زمنية.
 

وأوضحت المصادر أنَّ "المسؤول الأمني عرض طرحه على الرئيسين عون وبري، اللذين أبديا موافقة مبدئية لكن يبقى قبول الموفد الأميركي توماس براك وإيران محل تساؤل".
 

في المقابل، قالت المعلومات إن اتصالات أميركية - إيرانية متقدمة تُجرى لاستئناف المفاوضات النووية من دون تأكيد شمول ملف السلاح في لبنان.
 
 

