لبنان

خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-08-2025 | 14:44
Doc-P-1408230-638915823412129101.jpg
من المُرتقب أن يشهد لبنان خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصول بواخر جديدة من الفيول أويل العراقي لزوم توليد الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان.
ومن المُتوقع أن يحصل لبنان على ما يفوق الـ70 طناً مترياً من الفيول، ما سيساهم بتحسين التغذية الكهربائية أواخر العام الجاري، وذلك في إطار مساعي مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لتأمين المحروقات الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية.
 

يُشار إلى أنه رست عصر اليوم في المياه الإقليمية اللبنانية، أول ناقلة نفط من ضمن عرض قدمته دولة الكويت للبنان، وينص على تزويد البلاد بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان.
 

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصدّي أن "66 ألف طن من هذه الناقلة ستكون هبة، ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض".
 

وأوضح الصدي أنه "سيتم تسديد ثمن النفط الكويتي من جباية مؤسسة كهرباء لبنان"، وأضاف: "إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة الكويت على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت  التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

