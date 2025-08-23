خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان

من المُرتقب أن يشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصول بواخر جديدة من الفيول أويل لزوم توليد الطاقة عبر .

Advertisement



ومن المُتوقع أن يحصل لبنان على ما يفوق الـ70 طناً مترياً من الفيول، ما سيساهم بتحسين التغذية الكهربائية أواخر العام الجاري، وذلك في إطار مساعي مؤسسة ووزارة الطاقة لتأمين المحروقات الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية.



يُشار إلى أنه رست عصر اليوم في المياه الإقليمية ، أول ناقلة نفط من ضمن عرض قدمته دولة للبنان، وينص على تزويد البلاد بكمية 132 ألف طن متري من أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان.



وذكر لوزير الطاقة جو الصدّي أن "66 ألف طن من هذه الناقلة ستكون هبة، ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال أقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض".