لبنان

فيديو لبيروت القديمة بـ"الذكاء الإصطناعي".. شاهدوه!

Lebanon 24
24-08-2025 | 00:16
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تحويل صور أرشيفية قديمة لمدينة بيروت إلى فيديو بمشاهد حيّة وبصرية، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي.
ويمنحُ هذا الفيديو إطلالة مُختلفة على ذاكرة المدينة، كما أنه ينقلُ تاريخ بيروت قبل عشرات السنين، ويوثق تحولاتها العمرانيَّة والإجتماعيَّة.
 
 

