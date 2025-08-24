أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة

عقد في مستشفى راشيا الحكومي لقاء مع شركة (Improve) التي قامت بمسح تجريبي وبمراجعة الإجراءات الطبية في المستشفى وتقييمها بهدف تحسين الأداء وتطوير خدمات المستشفى ومستوى الجودة وتنفيذ معايير الاعتماد في .

وحضر اللقاء عضو كتلة "اللقاء " النائب ، رئيس مجلس إدارة المستشفى حسن الخوير ومدير المستشفى ياسر عمّار.



وعن هيئة دعم المستشفى( لجنة أصدقاء المستشفى) حضر كل من: الدكتور هايل سعيد، عضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس إيهاب سرحال، أحمد ذبيان، المغترب فهد أبو لطيف، المدير الإقليمي لشركة "لوهمان أند راوشر" العالمية في الشرق الاوسط وأفريقيا زور.

كذلك، حضر وكيل داخلية الجنوبي في عارف أبو منصور، ومدير مكتب النائب علي اسماعيل، ومسؤول القسم الاداري والمالي في المستشفى زاهر نعيم، مديرة التمريض ربما فايق.



وقدم صاحب شركة (Improve) الدكتور فادي الجرادي عرضاً تفصيلياً لما قامت به الشركة المكلفة خلال فترة المسح التجريبي، وتخللت العرض استيضاحات ونقاش مع النائب أبو فاعور وهيئة دعم المستشفى وإدارته.

