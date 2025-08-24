Advertisement

لبنان

أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة

Lebanon 24
24-08-2025 | 04:43
عقد في مستشفى راشيا الحكومي لقاء مع شركة (Improve)  التي قامت بمسح تجريبي وبمراجعة الإجراءات الطبية في المستشفى وتقييمها بهدف تحسين الأداء وتطوير خدمات المستشفى ومستوى الجودة وتنفيذ معايير الاعتماد في لبنان
وحضر اللقاء عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، رئيس مجلس إدارة المستشفى حسن الخوير ومدير المستشفى ياسر عمّار.
 

وعن هيئة دعم المستشفى( لجنة أصدقاء المستشفى) حضر كل من: الدكتور هايل سعيد، عضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس إيهاب سرحال، أحمد ذبيان، المغترب فهد أبو لطيف، المدير الإقليمي لشركة "لوهمان أند راوشر" العالمية في الشرق الاوسط وأفريقيا وائل أبو زور.
 
 
كذلك، حضر وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، ومدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل، ومسؤول القسم الاداري والمالي في المستشفى زاهر نعيم، مديرة التمريض ربما فايق.
 

وقدم صاحب شركة (Improve) الدكتور فادي الجرادي عرضاً تفصيلياً لما قامت به الشركة المكلفة خلال فترة المسح التجريبي، وتخللت العرض استيضاحات ونقاش مع النائب أبو فاعور وهيئة دعم المستشفى وإدارته.
 
 
وقال النائب أبو فاعور بعد اللقاء: "بالتعاون مع مجلس إدارة مستشفى راشيا الحكومي ومع هيىة دعم المستشفى المكونة من شخصيات وفعاليات خيّرة في المنطقة اليوم، استمعنا الى الشرح الذي قدمته الشركة التي قامت بمراجعة الاجراءات الطبية وقد أنهينا اليوم المرحلة الأولى من تقييم الاجراءات الطبية المعتمدة في مستشفى راشيا الحكومي بهدف تحسين وتطوير خدمات المستشفى، والمرحلة الثانية هي مرحلة بدء تطبيق التوصيات التي تم الاتفاق عليها، وهذا سيكون محور اجتماع قريب مع هيئة الدعم ومع مجلس الادارة، والهدف الأساسي من كل هذا الامر اضافة الى الامكانيات الموجودة في مستشفى راشيا نريد ان ننتقل بالمستشفى الى مصاف المستشفيات المتطورة والمتقدمة".
 
 
 
 
