لبنان

درجات الحرارة ستنخفض في هذا الموعد وتحذير من ارتفاع أمواج البحر... إليكم تفاصيل حالة الطقس

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:20
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تلامس معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل. كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، خاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين، حيث تعود للانخفاض فيتحول الطقس إلى صيفي معتدل خلال أيام الأسبوع المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر اعتبارا من يوم الأحد وتشكل التيارات المائية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح، مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء وارتفاع موج البحر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تلامس معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل. كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، خاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع على الجبال. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75 %.

- حال البحر: مائج.              حرارة سطح الماء: 30°م.

- الضغط الجوي: 1007 HPA         أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,06         ساعة غروب الشمس: 19,15
Privacy policy
