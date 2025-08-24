نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته

Advertisement

توافرت معطيات لدى في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات نصب واحتيال في عددٍ من المناطق ضمن ، ومنها عمليّة احتيال طالت أحد الأديرة في بلدة .على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:س. غ. (من مواليد عام 1979، لبناني)بتاريخ 8-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الدّكوانة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات النّصب والاحتيال، ومنها العمليّة المذكورة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة المختص.