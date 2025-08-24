Advertisement

لبنان

الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله

24-08-2025 | 06:34
أعلنت مديرية الأمن الداخلي السّوري في منطقة القصير بريف حمص، "ضبط درّاجة ناريّة كانت مُحمّلة بصناديق ذخائر مخبّأة داخل براميل مخصّصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللّبنانيّة".
ولفتت إلى أنّ "سائق الدّرّاجة لاذ بالفرار، فيما تُواصل الجهات المختصّة عمليّات البحث والتعقّب للوصول إلى المتورّطين في هذه العمليّة".
 
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
