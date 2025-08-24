الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله

Advertisement

أعلنت السّوري في منطقة حمص، "ضبط درّاجة ناريّة كانت مُحمّلة بصناديق ذخائر مخبّأة داخل براميل مخصّصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللّبنانيّة".ولفتت إلى أنّ "سائق الدّرّاجة لاذ بالفرار، فيما تُواصل الجهات المختصّة عمليّات البحث والتعقّب للوصول إلى المتورّطين في هذه العمليّة".