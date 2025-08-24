"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون

Advertisement

نظّمت في " "، في "بترونيات"، دورة مجانية بعنوان "أساسيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي"، قدّمتها ستيفاني قبلان.شارك في عدد من المهتمين الذين تفاعلوا مع المواضيع المطروحة، حيث شملت الجلسة شرحًا لأبرز الأدوات والتقنيات التي تساعد على الاستخدام الفعّال والآمن لمختلف المنصات الرقمية.وهدفت المبادرة إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في مجال التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضورهم الرقمي بما يخدم حاجاتهم المهنية والشخصية.