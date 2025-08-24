Advertisement

لبنان

"التيار" نظّم دورة مجانية حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البترون

Lebanon 24
24-08-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1408393-638916409884480474.png
Doc-P-1408393-638916409884480474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت هيئة قضاء البترون في "التيار الوطني الحر"، في "بترونيات"، دورة مجانية بعنوان "أساسيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي"، قدّمتها ستيفاني قبلان.
Advertisement

شارك في الدورة عدد من المهتمين الذين تفاعلوا مع المواضيع المطروحة، حيث شملت الجلسة شرحًا لأبرز الأدوات والتقنيات التي تساعد على الاستخدام الفعّال والآمن لمختلف المنصات الرقمية.

وهدفت المبادرة إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في مجال التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضورهم الرقمي بما يخدم حاجاتهم المهنية والشخصية. 
مواضيع ذات صلة
بسبب مظهره.. كاهن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
lebanon 24
25/08/2025 00:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر مجاني لـ"الحزب"
lebanon 24
25/08/2025 00:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... "زلة لسان" ترامب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي
lebanon 24
25/08/2025 00:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تحولت الى ترند.. ناصيف زيتون نجم مواقع التواصل الاجتماعي باغنية "لا تهزي كبوش التوتي"
lebanon 24
25/08/2025 00:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24