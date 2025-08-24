على الطريق باتجاه مركبا... سيارة تتعرض لنيران اسرائيلية

أفادت مندوبة " " بتعرض محيط سيارة وصلت من بلدة حولا الى مقربة من مفرق العباد بإتجاه مركبا عن طريق الخطأ لرشقة رشاشة اطلقها جنود اسرائيليون.

وجرى ذلك في الموقع المستحدث المحاذي للطريق في ظل اعمال التحصين المستمرة التي يشهدها الموقع منذ ثلاثة اسابيع.