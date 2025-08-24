بيضون: هذا المشروع سيبصر النور في القريب العاجل

Advertisement

رعى النائب الاحتفال الذي أقامته ثانوية رمال الرسمية في بلدة الدوير لتكريم طلابها الناجحين في الشهادات الرسمية للعام 2024-2025 بعنوان "دفعة اعلام الجنوب" على ملعب الثانوية.والقى النائب كلمة قال فيها: "وجودنا اليوم هنا لنحتفل معا بتخريج طلابنا هو بفضل دماء الابرار الذين لولاهم لما اجتمعنا، وألف تحية لكل الشهداء، ألف تحية لكل الاهل الذين رغم معاناتهم جراء العدوان الاسرائيلي فهم يملكون ارداة قوية بالبقاء والصمود ولانهم يؤمنون ان امضى سلاح لمواجهة العدو الاسرائيلي هو سلاح لان سلاح العلم هو الذي يرفد ظهر على الحدود في مواجهة الهيمنة والاطماع الاسرائيلية".أضاف: "واجبنا اليوم ان نكرم الهيئات التعليمية كما نكرم الطلاب، ان نكرم هؤلاء الاساتذة الذين يعبدون الطريق امام كل الطلبة ، وواجبنا ان نكرمهم على مستويين: المستوي المادي ، فان سلسلة الرتب والرواتب حق مقدس ومرتبطة بكل القطاع العام ، وسلسلة الرتب والرواتب حق مقدس وكما قلت مرتبطة بكافات القطاعات وليس فقط بالقطاع وهناك مشروع جدي نعمل عليه في هذا الاطار ، قد يبصر النور في وقت قريب".أكمل: "اما على المستوى المعنوي ، فان هذه الثانوية كواحدة من ثانويات ومؤسسات تربوية رسمية ، على مستوى الاساتذة الثانويين او المهنيين ، وافراد فيها هما نوعين ، قسم في الملاك ، والشريحة الاكبر هم بالتعاقد ، والقسم الكبير من هؤلاء المتعاقدين هم فائض ناجح ، على مستوى المباراة التي اجراها عام 2008 وفي ال2016".وختم: "نعاهدكم اننا قد بدأنا بهذا المشروع بالتكافل والتعاون والتنسيق الكامل مع وزيرة التربية التي نكن لها كل الاحترام ، وان هذا المشروع بجهد وتنسيق وتعاون سنعمل على ان يبصر النور في القريب العاجل رغم كل الصعاب ، لان هذا حق ليس لكم فقط ، انما للمدرسة الرسمية ان كنا حقا جديرين بقول اننا نريد دعم المدرسة الرسمية ، واقول الى باقي المتعاقدين الذين هم ليسوا بالفائض نقول اننا رسمنا خارطة طريق بالتنسيق مع وزيرة التربية ونأمل ان تبصر النور ، كذلك اقول ان هناك مباراة محصورة على مستوى التعليم المهني والتقني وكذلك سنكمل المشوار على مستوى التعليم الاساسي والثانوي بعد استيعاب الفائض ، وان بدعة التعاقد والمسميات المختلفة حان الوقت لكي ننتهي منها في المدارس الرسمية".