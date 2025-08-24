Advertisement

لبنان

بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:19
 استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري، في أكاديمية الدولة الوطنية التابعة للمؤسسة في صيدا، رئيس جمعية "نبع" الدكتور قاسم سعد بحضور وليد صفدية، حيث اطلع سعد على البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الجمعية. وشكل اللقاء فرصة للتداول حول سبل ومجالات التعاون المشترك.
كما عرضت الحريري أوضاع القطاع التجاري في صيدا مع رئيس جمعية "تجار المدينة وضواحيها" علي الشريف، والتقت أيضا آمر مفرزة سير صيدا الرائد محمد اليمن بحضور يوسف اليمن.

من جهة أخرى، اطلعت الحريري على مبادرة الطاقة الشمسية التي يقوم بها شادي البابا، صاحب مطعم "سبونتينو"، لإنارة بولفار الدكتور نزيه البزري من مستديرة مرجان حتى تقاطع إيليا، وذلك بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب، مازن حشيشو، حيث أشادت الحريري بهذه المبادرة التي تكمل جهودا فردية وأهلية عدة تشهدها المدينة.
