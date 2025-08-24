بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا

Advertisement

استقبلت رئيسة "مؤسسة " السيدة ، في الدولة الوطنية التابعة للمؤسسة في ، رئيس جمعية "نبع" الدكتور سعد بحضور وليد صفدية، حيث اطلع البرامج الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الجمعية. وشكل اللقاء فرصة للتداول حول سبل ومجالات التعاون المشترك.كما عرضت الحريري أوضاع القطاع التجاري في صيدا مع رئيس جمعية "تجار المدينة وضواحيها" ، والتقت أيضا آمر مفرزة سير صيدا الرائد محمد اليمن بحضور يوسف اليمن.من جهة أخرى، اطلعت مبادرة الطاقة الشمسية التي يقوم بها شادي البابا، صاحب مطعم "سبونتينو"، لإنارة بولفار الدكتور نزيه البزري من مستديرة مرجان حتى تقاطع إيليا، وذلك بحضور منسق عام " " في صيدا والجنوب، مازن حشيشو، حيث أشادت الحريري بهذه المبادرة التي تكمل جهودا فردية وأهلية عدة تشهدها المدينة.