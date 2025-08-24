اجتماع امني لبناني- سوري عقد برعاية سعودية.. هذا ما تمّ التداول به

Advertisement

أفادت معلومات "الجديد" بأن اجتماعا امنيا لبنانيا عقد برعاية سعودية من الامير وحضور الامير .ووفق المعلومات، فاجأ رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن السلامة العميد بالقول "نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معاً على انجازه".وأشارت "الجديد" إلى أن أبدى عتباً على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حيث رئيسان للحكومة سوريا و بالمقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان.وقد طلب لبنان ضمانات لإبعاد المنظمات الارهابية عن حدوده ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالقول "محاربة داعش اختصاصي"، وفق القناة.