لبنان

اجتماع امني لبناني- سوري عقد برعاية سعودية.. هذا ما تمّ التداول به

Lebanon 24
24-08-2025 | 10:37
أفادت معلومات "الجديد" بأن اجتماعا امنيا لبنانيا سوريا عقد برعاية سعودية من الامير خالد بن سلمان وحضور الامير يزيد بن فرحان.
ووفق المعلومات، فاجأ رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن السلامة مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بالقول "نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معاً على انجازه".

وأشارت "الجديد" إلى أن لبنان أبدى عتباً على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حيث زارا رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا و بالمقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان.

وقد طلب لبنان ضمانات لإبعاد المنظمات الارهابية عن حدوده ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالقول "محاربة داعش اختصاصي"، وفق القناة.
