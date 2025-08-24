إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ

Advertisement

أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه مقهى عائد لآل "لآغ" في محلة – ، ما أدى إلى إصابة شخصين هما “"و.ل" وقاصر سوري الجنسية يُدعى "م.ح" عن طريق الخطأ، حسب مندوبة " ".وقد نُقلا إلى – القبة للمعالجة، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة. ورجّحت مصادر أن يكون الحادث ناجماً عن إشكال سابق.في اسلياق، حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلقي النار.