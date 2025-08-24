Advertisement

لبنان

إطلاق نار على مقهى.. وإصابتان عن طريق الخطأ

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:22
أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه مقهى عائد لآل "لآغ" في محلة الريجيالقبة، ما أدى إلى إصابة شخصين هما “"و.ل" وقاصر سوري الجنسية يُدعى "م.ح" عن طريق الخطأ، حسب مندوبة "لبنان24".
وقد نُقلا إلى مستشفى طرابلس الحكومي – القبة للمعالجة، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة. ورجّحت مصادر أن يكون الحادث ناجماً عن إشكال سابق.

في اسلياق، حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلقي النار.
