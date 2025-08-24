Advertisement

لبنان

على خلفية فيديو السرقات… هذا ما قامت به "المعلومات"

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:42
تابعت شعبةُ المعلومات إجراءاتِها على خلفية الفيديو المتداول لعملياتِ سرقةٍ مسلّحة أثار استياءَ المواطنين، حسب مندوبة "لبنان24".
وبعد توقيف المدعو “م.ب.” الملقّب بـ“شبش” في محلّة الزاهرية – الجسر، أوقفت دوريةٌ من الشعبة المدعو “ع.خ.” في التبانة وضبطت بحوزته المسروقات، ليُحالَ الموقوفان إلى القضاء المختص.
