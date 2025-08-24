Advertisement

لبنان

ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:53
شعر سكّان مدينة بعلبك وضواحيها، منذ قليل، بارتجاجات، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وتبيّن أنّ هذه الارتجاجات ناجمة عن أعمال تفجير صخور في محيط الجماليّة، ولا وجود لهزّة أرضيّة كما تمّ التداول.
