ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟

Advertisement

شعر سكّان وضواحيها، منذ قليل، بارتجاجات، وفق ما أفادت به مندوبة " ".وتبيّن أنّ هذه الارتجاجات ناجمة عن أعمال تفجير صخور في محيط الجماليّة، ولا وجود لهزّة أرضيّة كما تمّ التداول.