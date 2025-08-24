Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
24-08-2025 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1408463-638916591534419187.jpg
Doc-P-1408463-638916591534419187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "‏إنّنا، وكما أكدنا مراراً وتكراراً، نعتبر أن دولة المؤسسات هي الحلّ الوحيد والنهائي لإعادة الاعتبار للنظامين السياسي والاقتصادي في لبنان، وهي الطريق الأوحد لإنقاذ وطننا من حالة الانهيار والتفكك التي يعيشها. لقد أثبتت التجارب أن أي مشاريع بديلة أو طروحات مشبوهة، تؤدي حكماً إلى تغيير ديمغرافي جائر تهدد لبنان في كينونته وهويته".
Advertisement

‏وأضاف: "إنّ تسليم السلاح وحصره بيد ⁧الجيش اللبناني‬⁩ والقوات المسلحة النظامية اللبنانية ليس خياراً، بل هو شرط أساسي لبناء الدولة العادلة التي تساوي بين جميع أبنائها، وتصون سيادة الوطن وتعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم. إننا نؤكد أن دولة المؤسسات المنشودة لا يمكن أن تستقيم إلا بمشاركة جميع مكونات الشعب اللبناني من دون استثناء، وفي مقدمتهم أشقاؤنا الشيعة اللبنانيون العرب، الذين نشدد على أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن شراكتهم الكاملة والفاعلة في مشروع الدولة هي ركن أساس لا غنى عنه. هذا ما كررناه بوضوح في كل لقاءاتنا داخل لبنان، وعلى المستويين الإقليمي والدولي".

ورأى أنّ "لبنان لا يُبنى على منطق الغلبة أو السلاح غير الشرعي، ولا على التبعية لمحاور خارجية، بل يُبنى على قاعدة سيادة القانون، استقلالية القضاء، واحتكار الدولة وحدها للقرار الأمني والعسكري. ومن دون ذلك، يبقى كل حديث عن إنقاذ أو إصلاح وهماً لا أكثر. اننا، وإذ نتمسّك بثوابت الرئيس الشهيد ⁧‫رفيق الحريري‬⁩، نذكّر اللبنانيين والعالم بأن هذه الثوابت لم تكن مجرّد شعارات، بل ترجمت في محطات مفصلية من تاريخ ⁧‫لبنان‬⁩ الحديث. فقد كان الشهيد الحريري، وبجهد سياسي ودبلوماسي مباشر بمشاركه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، أحد أبرز من أسهم في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانهيار جيش لحد عام 2000، بما ضمن عودة الجنوب إلى سيادة الدولة اللبنانية، وحافظ في الوقت نفسه على بقاء أبناء الجنوب بكل مكوّناتهم في أرضهم، رافضاً أي مشاريع اقتلاع أو تهجير أو تغيير ديمغرافي".

وقال بهاء الحريري "إن هذا النهج هو الذي نعتبره اليوم الطريق الوطني الأصيل لاستعادة سيادة لبنان كاملة غير منقوصة، بعيداً عن منطق الميليشيات والسلاح غير الشرعي، وبعيداً عن المشاريع المشبوهه التي تستهدف النسيج الوطني ووحدة الأرض والشعب. ‏فالالتزام بدولة المؤسسات، وسيادة القانون، والعيش المشترك، هو وحده ما يضمن بقاء لبنان وطناً حراً، سيداً، مستقلاً، قادراً على حماية حدوده وأبنائه، ومؤهلاً لاستعادة موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي" .
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة
lebanon 24
25/08/2025 00:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يداً بيد على إحياء دولة المؤسسات
lebanon 24
25/08/2025 00:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: الجيش هو السبيل الوحيد إلى لبنان قوي ومستقر
lebanon 24
25/08/2025 00:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: لا سلاح يعلو على سلطة الدولة
lebanon 24
25/08/2025 00:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24