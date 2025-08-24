مقابل شاطئ عمشيت... هذا ما جرى

تمكّنت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يواجهون خطر الغرق أثناء ممارستهم رياضة السباحة مقابل – ، نتيجة شدّة وارتفاع الموج. وبعد سحبهم إلى البر، قدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، وتبيّن أن حالتهم الصحية جيدة.

Advertisement