لبنان

مقابل شاطئ عمشيت... هذا ما جرى

Lebanon 24
24-08-2025 | 12:41
تمكّنت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يواجهون خطر الغرق أثناء ممارستهم رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيتجبيل، نتيجة شدّة التيار وارتفاع الموج. وبعد سحبهم إلى البر، قدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، وتبيّن أن حالتهم الصحية جيدة.
وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر خدمة واتساب على الرقم 70192693.
 
