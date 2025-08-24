Advertisement

لبنان

بعد تفاقم أزمة النفايات.. اعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1408478-638916634917440496.png
Doc-P-1408478-638916634917440496.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن عدد من الناشطين عزمهم تنفيذ اعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس الثلاثاء المقبل عند الساعة 11:30 صباحاً احتجاجاً على تفاقم أزمة النفايات التي تغرق شوارع المدينة.
Advertisement

وأعلن الناشطون أن التحرّك سيتبعه خطوات تصعيدية متتالية تشمل نصب الخيم، إعلان الإضراب المفتوح، إقفال مبنى البلدية ومنع الموظفين من مزاولة أعمالهم، وذلك في حال عدم اتخاذ حلول جذرية لمعالجة الأزمة.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس شارك في لقاء بيئي موسّع بحث أزمة النفايات والحرائق بالمدينة
lebanon 24
25/08/2025 00:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعمال بلدية الميناء امام القصر البلدي في طرابلس
lebanon 24
25/08/2025 00:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعمال بلديه طرابلس
lebanon 24
25/08/2025 00:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت
lebanon 24
25/08/2025 00:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24