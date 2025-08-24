بعد تفاقم أزمة النفايات.. اعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس

Advertisement

أعلن عدد من الناشطين عزمهم تنفيذ اعتصام أمام الثلاثاء المقبل عند الساعة 11:30 صباحاً احتجاجاً على تفاقم التي تغرق شوارع المدينة.وأعلن الناشطون أن التحرّك سيتبعه خطوات تصعيدية متتالية تشمل نصب الخيم، إعلان الإضراب المفتوح، إقفال ومنع الموظفين من مزاولة أعمالهم، وذلك في حال عدم اتخاذ حلول جذرية لمعالجة الأزمة.