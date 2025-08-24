Advertisement

لبنان

جنبلاط زار سلام في قريطم

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:34
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة.
