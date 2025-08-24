جنبلاط زار سلام في قريطم

استقبل الدكتور في دارته في قريطم الرئيس السابق للحزب التقدمي ، ورئيس الحزب ، والنائب ، حيث أعربوا عن دعمهم للقرارات الحكومية الأخيرة وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة.

