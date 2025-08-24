الشرع: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية-السورية

Advertisement

اعتبر الرئيس السوري أن الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر.وقال لوفد إعلامي عربي أنه تنازل عن التي سبّبها لسوريا ولم يختر المضي في القتال بعد تحرير .تابع:" هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك".وقال إنه يريد علاقة مع لبنان من دولة إلى دولة تقوم على معالجات اقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة.وقال:" كما أراها فرصة كبيرة للبنان".