Advertisement

لبنان

الشرع: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية-السورية

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1408495-638916677559957915.png
Doc-P-1408495-638916677559957915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر.
Advertisement

وقال لوفد إعلامي عربي أنه تنازل عن الجراح التي سبّبها حزب الله لسوريا ولم يختر المضي في القتال بعد تحرير دمشق.

تابع:" هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك".

وقال الشرع إنه يريد علاقة مع لبنان من دولة إلى دولة تقوم على معالجات اقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة.

وقال:" سوريا كما أراها فرصة كبيرة للبنان".
مواضيع ذات صلة
الشرع: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية-السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي
lebanon 24
25/08/2025 00:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يُعيد كتابة التاريخ الروماني: "إينياس" يكشف أسرار نقوش مفقودة عمرها قرون!
lebanon 24
25/08/2025 00:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يترأس اجتماعًا تنسيقيًا حول العلاقات اللبنانية – السورية
lebanon 24
25/08/2025 00:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب جديد للدكتور نسيب حطيط:الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 - الاسباب والنتائج
lebanon 24
25/08/2025 00:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24