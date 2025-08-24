Advertisement

لبنان

في الضنية.. حادث خطير تعرّض له أحد العمال

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:34
Doc-P-1408497-638916682503364549.png
Doc-P-1408497-638916682503364549.png photos 0
تعرّض عامل من آل ناصر من بلدة بيت حاويك لحادث عمل أثناء وجوده داخل إحدى الورش في بلدة السفيرة قضاء الضنية، بعدما سقط الونش على يده خلال قيامه بنقل خفان إلى المبنى الذي يعمل فيه، ما أدى إلى إصابته بكسر، حسب مندوبة "لبنان24".
وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وقدّمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى قيصر معوض لتلقي العلاج، حيث أفيد لاحقاً أن حالته مستقرة
