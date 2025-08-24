في الضنية.. حادث خطير تعرّض له أحد العمال

Advertisement

تعرّض عامل من آل ناصر من بلدة بيت حاويك لحادث عمل أثناء وجوده داخل إحدى الورش في بلدة السفيرة ، بعدما سقط الونش على يده خلال قيامه بنقل خفان إلى المبنى الذي يعمل فيه، ما أدى إلى إصابته بكسر، حسب مندوبة " ".وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وقدّمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى لتلقي العلاج، حيث أفيد لاحقاً أن حالته مستقرة