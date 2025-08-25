أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد

Advertisement

ذكرت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية ان امطارا متفرقة ستضرب والجوار بين نهاري الثلاثاء والأربعاء المقبلين تتركز كدرجة أولى جنوبا ومن ثم تمتد إلى باقي المناطق.من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان الرياح ستنشط يوم الثلاثاء فيرتفع معها موج البحر ويتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا ظهر الثلاثاء وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة خاصة على المرتفعات الجنوبية .