لبنان

أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
25-08-2025 | 00:29
ذكرت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان امطارا متفرقة ستضرب لبنان والجوار بين نهاري الثلاثاء والأربعاء المقبلين تتركز كدرجة أولى جنوبا ومن ثم تمتد إلى باقي المناطق.
من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان الرياح ستنشط يوم الثلاثاء فيرتفع معها موج البحر ويتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار متفرقة خاصة على المرتفعات الجنوبية .
مواضيع ذات صلة
