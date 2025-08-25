جريمة تهزّ منطقة البداوي.. تحرش بابنة الـ8 سنوات

Advertisement

هزّت جريمة بشعة منطقة ، حيث تعرّضت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص من آل "س" وفق ما أفادت مصادر محلية، لمندوبة " ".الحادثة تركت صدمة كبيرة في أوساط الأهالي وأثارت موجة استنكار واسعة عبر ، وسط مطالبات بإنزال أشد بالفاعل ومحاسبته أمام .