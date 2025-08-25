Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ منطقة البداوي.. تحرش بابنة الـ8 سنوات

Lebanon 24
25-08-2025 | 00:39
Doc-P-1408598-638917048044943704.jpg
Doc-P-1408598-638917048044943704.jpg photos 0
هزّت جريمة بشعة منطقة جبل البداوي، حيث تعرّضت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص من آل "س" وفق ما أفادت مصادر محلية، لمندوبة "لبنان 24".
الحادثة تركت صدمة كبيرة في أوساط الأهالي وأثارت موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ومحاسبته أمام القضاء.
 
