لا تمايز والموقف واحد

Advertisement

لاحظ مراقبون أنّ مواقف باتت أكثر صلابة وحدّة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد إقرار ورقة الموفد في .ففي المرحلة التي سبقت هذا الإقرار، كان هناك تمايز واضح في مقاربة عن مقاربة " "، سواء في اللهجة أو في بعض التفاصيل السياسية، ما أعطى انطباعًا بوجود هامش من الاختلاف في الرؤية.إلا أنّ هذا التمايز اختفى كليًا بعد تبني الورقة الحكومية، حيث ظهر متناغمًا بشكل كامل مع موقف "الحـزب"، ما عكس توجّهًا جديدًا نحو وحدة الموقف السياسي في الملفات المطروحة.