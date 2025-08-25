Advertisement

لبنان

لا تمايز والموقف واحد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 01:15
لاحظ مراقبون أنّ مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري باتت أكثر صلابة وحدّة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد إقرار ورقة الموفد الاميركي توم براك في مجلس الوزراء.
ففي المرحلة التي سبقت هذا الإقرار، كان هناك تمايز واضح في مقاربة الرئيس بري عن مقاربة "حزب الله"، سواء في اللهجة أو في بعض التفاصيل السياسية، ما أعطى انطباعًا بوجود هامش من الاختلاف في الرؤية.
إلا أنّ هذا التمايز اختفى كليًا بعد تبني الورقة الحكومية، حيث ظهر بري متناغمًا بشكل كامل مع موقف "الحـزب"، ما عكس توجّهًا جديدًا نحو وحدة الموقف السياسي في الملفات المطروحة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

