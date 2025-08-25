Advertisement

لبنان

"التيار" يحفظ "خط الرجعة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1408609-638917067547052430.jpg
Doc-P-1408609-638917067547052430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر" حسم خياره في ما يتعلق بالخطاب الإعلامي في المرحلة المقبلة، حيث تقرر أن يكون التوجه أكثر توازنًا.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإن قيادة "التيار" شددت على ضرورة التمييز بين الملفات الداخلية التي يشهد فيها "التيار" خلافات واضحة مع "حزب الله"، وبين القضايا الكبرى المرتبطة بالعمل الحكومي والانتهاكات الإسرائيلية.
فبينما يواصل "التيار" انتقاد "الحزب" في ملفات عدة ومنها السلاح، جرى التأكيد على إبقاء المواقف العلنية الداعمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل الدولة، بما يترك هامشًا سياسيًا يتيح لـ"التيار" الحفاظ على "خط الرجعة" مع "الحزب"، تجنبًا لأي قطيعة شاملة قد تضر بموقعه السياسي.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
قرار مرتقب من مجلس الوزراء مع "تحفظ شكلي"
lebanon 24
25/08/2025 10:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُوحي "التيّار" أنّه "المُعارض الوحيد"؟
lebanon 24
25/08/2025 10:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": قرار من "شورى الدولة" بوقف قرار الضريبة على المحروقات
lebanon 24
25/08/2025 10:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل "dispensé" في امتحان "التيار الوطني الحرّ"
lebanon 24
25/08/2025 10:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:00 | 2025-08-25
02:51 | 2025-08-25
02:48 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24