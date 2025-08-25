Advertisement

لبنان

أمن الدولة يواصل جهوده في ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:22
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها تواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولّدات الكهربائية لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية. وقد أوقفت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي، المواطن اللبناني (أ.ت.) في بلدة كامد اللوز، بعد التثبت من تقاضيه تسعيرة مرتفعة عن التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ودون إصدار فواتير، رغم تعهده السابق بعدم تكرار المخالفة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
