تخفيض مرتقب في أسعار الشقق والعقارات

لفت مصدر إقتصادي بارز الى أن المطوّرين العقاريين يدرسون فكرة الحد أو التخفيض من أرباحهم هذه الفترة من أجل تحسين البيع وزيادته كون هذا القطاع هو من مظاهر نمو الإقتصاد، وأن عملية الجمود العقاري في لا تخدم أحدا.وقال: من الضروري خفض الأسعار لكي تتأقلم مع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني والمستثمر أيضاً كون المستثمرين بدأوا ينتقلون ، ودبي من أجل شراء الشقق وتأجيرها، في وقت لا تزال آلاف الشقق في لبنان فارغة من دون بيع بسبب أسعارها المرتفعة جداً والتي تبدو أغلى من دول الجوار ، نتيجة الأرباح التي يسعى المطورون الى الإستحصال عليها .