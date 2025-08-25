Advertisement

لبنان

انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة… إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:41
وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل،  تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار، فيتحول الطقس بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة في الفترة المسائية لهطول امطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق المرتفعات لتصبح دون معدلاتها الموسمية، ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  زحلة بين 18 و 35 درجة.  

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح، مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء وارتفاع موج البحر.

الثلثاء:  
غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل،  تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار، فيتحول الطقس بعد الظهر الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة في الفترة المسائية لهطول امطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية .

الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا.

الخميس:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل اضافي على الساحل.


-الحرارة على  الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
الضغط الجوي:  757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   6,06
-ساعة غروب الشمس: 19,15
