لبنان

ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:45
Doc-P-1408647-638917125037338326.jpg
مع زيادة الحوادث وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على طرقات لبنان في الفترة الأخيرة ولاسيما خلال شهر آب الحالي، لفت المواطنون ظاهرة جديدة تتزايد ليلا بشكل كبير.
فقد عمد بعض السائقين إلى تركيب مصابيح إضاءة led بيضاء على سياراتهم للحصول على إنارة أفضل بسبب عدم إضاءة الطرقات في معظم المناطق اللبنانية وبالتالي التخفيف من حوادث السيارات.

الا ان هذا الأمر يشكل إزعاجا للسائقين الآخرين على الطريق ويجعلهم يفقدون التركيز ويعانون من غباش في العين ما قد يتسبب أحيانا لهم بحوادث.

وتم نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إحدى السيارات التي اعتمدت على إضاءة مصابيح led .
 
 

المصدر: لبنان 24
