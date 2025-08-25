ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)

Advertisement

مع زيادة الحوادث وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على طرقات في الفترة الأخيرة ولاسيما خلال شهر آب الحالي، لفت المواطنون ظاهرة جديدة تتزايد ليلا بشكل كبير.فقد عمد بعض السائقين إلى تركيب مصابيح إضاءة led بيضاء على سياراتهم للحصول على إنارة أفضل بسبب عدم إضاءة الطرقات في معظم المناطق وبالتالي التخفيف من حوادث السيارات.الا ان هذا الأمر يشكل إزعاجا للسائقين الآخرين ويجعلهم يفقدون التركيز ويعانون من غباش في ما قد يتسبب أحيانا لهم بحوادث.وتم نشر فيديو عبر يُظهر إحدى السيارات التي اعتمدت على إضاءة مصابيح led .