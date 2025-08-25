Advertisement

لبنان

قتل عمّه بآلة حادة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1408655-638917134926320709.jpg
Doc-P-1408655-638917134926320709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش- عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة."
Advertisement

وأضاف، "على الفور أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه. بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه."

وتابع، "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي السورية، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها. بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه."

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص."
مواضيع ذات صلة
الشرطة الألمانية: مجهول يهاجم ركاب قطار في ألمانيا بآلة حادّة ويصيب 4 أشخاص على الأقل
lebanon 24
25/08/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في خلدة.. سارقان خطيران في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
25/08/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرأس المدبِّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
25/08/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. مطلوب بعدّة مذكّرات في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
25/08/2025 14:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:47 | 2025-08-25
06:45 | 2025-08-25
06:38 | 2025-08-25
06:25 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24