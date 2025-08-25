كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

Advertisement

-اخماد حرائق: 81: أعشاب: 45، أحراج: 7، نفايات: 8، كهرباء: 8، آليات متنوعة: 3، منازل: 5، مستودعات: 1، قصب: 4انقاذ: 1اسعاف: 13: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 3-خدمات عامة: 2-سلامة عامة: 9