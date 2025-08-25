Advertisement

4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي

25-08-2025 | 04:01
أعلنت دار الفتوى في بيان، ان "ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 12 ربيع الأول 1447 هـ - الموافق 4 أيلول 2025".
وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بهذه المناسبة التي تعزز أواصر الأخوة والرحمة والمحبة والقيم الأخلاقية التي تحلى بها سيدنا محمد صلى الله عليه، سائلا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في  لبنان والمنطقة".
