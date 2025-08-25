4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي

Advertisement

أعلنت دار في بيان، ان "ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 12 ربيع الأول 1447 هـ - الموافق 4 أيلول 2025".وهنأ مفتي الشيخ "اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بهذه المناسبة التي تعزز أواصر الأخوة والرحمة والمحبة والقيم الأخلاقية التي تحلى بها سيدنا محمد صلى الله عليه، سائلا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في والمنطقة".