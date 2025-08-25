نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"

Advertisement

وأكّد في بيان له، أن قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته.وكشف أن "إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله".وأعلن أن إسرائيل ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان إذا نجح في نزع سلاح الحزب.