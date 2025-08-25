Advertisement

لبنان

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:12
A-
A+






Doc-P-1408688-638917170827325386.jpg
Doc-P-1408688-638917170827325386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنّ "قرار حكومة لبنان نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 جوهري"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقدر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح". 
Advertisement


وأكّد في بيان له، أن قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. 


وكشف أن "إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله". 


وأعلن أن إسرائيل ستقلص وجودها تدريجيا في لبنان إذا نجح في نزع سلاح الحزب. 
وأوضح أنّه "حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح الحزب". 
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة إذا تمكن لبنان من نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: حربنا في لبنان ساعدت الحكومة بمساعي نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/08/2025 14:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:47 | 2025-08-25
06:45 | 2025-08-25
06:38 | 2025-08-25
06:25 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24