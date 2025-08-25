مياه آسنة في نهر البردوني.. والمحافظ يتحرك

اتصل محافظ القاضي برئيس بلدية - المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تسرّب مياه آسنة في مجرى ، وذلك لمتابعة القضية ومعالجتها بالسرعة القصوى، وطالبه بـ"تكليف من يلزم إجراء الكشف الميداني، والتأكد من المعلومات المتداولة وتحديد مصدر التسرّب والعمل على وقف هذا التعدي البيئي في حال حصوله حفاظا على السلامة البيئية والصحية".

