لبنان

مياه آسنة في نهر البردوني.. والمحافظ يتحرك

Lebanon 24
25-08-2025 | 05:32
Doc-P-1408723-638917219778102352.png
Doc-P-1408723-638917219778102352.png photos 0
 اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده برئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تسرّب مياه آسنة في مجرى نهر البردوني، وذلك لمتابعة القضية ومعالجتها بالسرعة القصوى، وطالبه بـ"تكليف من يلزم إجراء الكشف الميداني، والتأكد من المعلومات المتداولة وتحديد مصدر التسرّب والعمل على وقف هذا التعدي البيئي في حال حصوله حفاظا على السلامة البيئية والصحية".
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24