استدعاء المحامية ‎بشرى الخليل للتحقيق.. إليكم التفاصيل

25-08-2025 | 05:49
أعلنت نقابة المحامين في بيروت عن استدعاء المحامية ‎بشرى الخليل للتحقيق.
يأتي ذلك بعد تصريحات، اعتُبرت "مسيئة لبكركي". (الجديد)
