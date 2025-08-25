الجيش يوقف أفراد عصابة لترويج المخدرات وحيازة أسلحة وذخائر حربية

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من 7 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية في بلدات المقيبلة – وإيعات – وبرج رحال – صور، إضافة إلى 10 سوريين عند حاجز بلدة – لتجولهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل السرايا العتيقة – ، المواطنين (س.ل.) و(س.ا.) و(ي.ي.) لتأليفهم عصابة لترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".